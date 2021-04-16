"Если меня убьют, перепиши всё на Алису": Мать Аршавина раскрыла, как экс-жена пыталась их обчистить

Мать Андрея Аршавина Татьяна стала гостьей шоу "Пусть говорят", чтобы защитить своего сына и якобы рассказать правду о его отношениях с бывшей женой Алисой Казьминой. Так, женщина считает, что Казьмина всегда планировала обобрать её сына и в итоге выманила у него миллион евро.

Я не дала сбыться её планам. Не дала угробить своего сына и обчистить его до нитки. <...> Я Андрюше однажды только сказала: "Твоя Алиска — аферистка". После того как стало понятно, что она мошенническим путём, я считаю, вытащила из него миллион евро. Мы подали заявление в полицию, чтобы расследовали этот случай о хищении Татьяна Аршавина

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

По словам Татьяны, жизнь сына в какой-то момент превратилась в кошмар. Ему присылали эсэмэски, в которых были угрозы жизни, передвижению, свободе. Эти люди не давали ему спать в течение года. В полицию Андрей не обращался потому, что в сообщениях фигурировали фамилии высокопоставленных лиц. А Алиса сказала Татьяне, что Аршавин не умеет разговаривать с серьёзными людьми, что он хамит и за это расплачивается. При этом муж и свекровь думали, что сама Алиса — агент ФСБ: девушка даже заявляла, что участвовала в операциях, связанных с риском для жизни. Якобы она "разыгрывала спектакль", чтобы получить деньги. "Сына доводили до психоза. Говорили, что его жены в живых больше нет. Ему потом сказали, что всё это развод", — поделилась Татьяна.

В феврале 2018 года Андрюша позвонил мне и сказал: "Мама, если меня убьют, перепиши всю недвижимость на Алису". И у меня с этого момента начали дрожать руки и ноги. Я говорю, что с Алисой как-нибудь разберусь, расскажи мне, что произошло. Он говорит: "Мам, это такая мутная, тёмная история. Я тебе потом как-нибудь расскажу". Я перестала спать, перестала есть, за его жизнь тряслась ужасно Татьяна Аршавина

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

В 2019-м Аршавин, который когда-то очень сильно любил жену, подал с Алисой на развод с формулировкой "За недоверие". Суд вынес решение о том, что Казьмина должна покинуть особняк бывшего мужа. Ни дети, ни она там не были прописаны. Дом был куплен, когда Аршавин ещё жил с Барановской, а после расставания футболист переписал особняк на мать.

Во-первых, он её пожалел, во-вторых, он её действительно любил. Я никогда не видела его таким счастливым, как в тот момент, когда у них начинались отношения с Алисой. Это была какая-то эйфория. Он витал в облаках и ради Алисы был готов на всё. <...> Для всех жён он плохой, он скупердяй, но никто не хотел от него уходить, не хотел отпускать от себя Татьяна Аршавина

Скриншот © YouTube / "Россия-1". Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Сейчас Алиса Казьмина лечится от серьёзного аутоиммунного заболевания, которое изуродовало её лицо. Однако мать Аршавина говорит, что это последствия неудачной пластической операции и Алиса просто использует все возможности, чтобы не покидать особняк. Татьяна считает, что Казьминой нужно покаяться и только тогда она встанет на путь выздоровления. Экс-жена футболиста, в свою очередь, винит в своих бедах бывшую свекровь.

Авторы