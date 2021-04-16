Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Если меня убьют, перепиши всё на Алису": Мать Аршавина раскрыла, как экс-жена пыталась их обчистить

Отношения Андрея Аршавина и Алисы Казьминой завязались, когда он ещё был женат на Юлии Барановской. А потом Алиса призналась, что её бьёт супруг, и футболист якобы пожалел девушку и ушёл к ней из семьи. Но новый брак закончился так же скандально, как и предыдущий.

16 апреля 2021, 11:07

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

Мать Андрея Аршавина Татьяна стала гостьей шоу "Пусть говорят", чтобы защитить своего сына и якобы рассказать правду о его отношениях с бывшей женой Алисой Казьминой. Так, женщина считает, что Казьмина всегда планировала обобрать её сына и в итоге выманила у него миллион евро.

Я не дала сбыться её планам. Не дала угробить своего сына и обчистить его до нитки. <...> Я Андрюше однажды только сказала: "Твоя Алиска — аферистка". После того как стало понятно, что она мошенническим путём, я считаю, вытащила из него миллион евро. Мы подали заявление в полицию, чтобы расследовали этот случай о хищении

Татьяна Аршавина

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

По словам Татьяны, жизнь сына в какой-то момент превратилась в кошмар. Ему присылали эсэмэски, в которых были угрозы жизни, передвижению, свободе. Эти люди не давали ему спать в течение года. В полицию Андрей не обращался потому, что в сообщениях фигурировали фамилии высокопоставленных лиц. А Алиса сказала Татьяне, что Аршавин не умеет разговаривать с серьёзными людьми, что он хамит и за это расплачивается. При этом муж и свекровь думали, что сама Алиса — агент ФСБ: девушка даже заявляла, что участвовала в операциях, связанных с риском для жизни. Якобы она "разыгрывала спектакль", чтобы получить деньги. "Сына доводили до психоза. Говорили, что его жены в живых больше нет. Ему потом сказали, что всё это развод", — поделилась Татьяна.

В феврале 2018 года Андрюша позвонил мне и сказал: "Мама, если меня убьют, перепиши всю недвижимость на Алису". И у меня с этого момента начали дрожать руки и ноги. Я говорю, что с Алисой как-нибудь разберусь, расскажи мне, что произошло. Он говорит: "Мам, это такая мутная, тёмная история. Я тебе потом как-нибудь расскажу". Я перестала спать, перестала есть, за его жизнь тряслась ужасно

Татьяна Аршавина

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

В 2019-м Аршавин, который когда-то очень сильно любил жену, подал с Алисой на развод с формулировкой "За недоверие". Суд вынес решение о том, что Казьмина должна покинуть особняк бывшего мужа. Ни дети, ни она там не были прописаны. Дом был куплен, когда Аршавин ещё жил с Барановской, а после расставания футболист переписал особняк на мать.

Во-первых, он её пожалел, во-вторых, он её действительно любил. Я никогда не видела его таким счастливым, как в тот момент, когда у них начинались отношения с Алисой. Это была какая-то эйфория. Он витал в облаках и ради Алисы был готов на всё. <...> Для всех жён он плохой, он скупердяй, но никто не хотел от него уходить, не хотел отпускать от себя

Татьяна Аршавина

Скриншот © YouTube / "Россия-1". Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Скриншот © YouTube / "Россия-1". Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Сейчас Алиса Казьмина лечится от серьёзного аутоиммунного заболевания, которое изуродовало её лицо. Однако мать Аршавина говорит, что это последствия неудачной пластической операции и Алиса просто использует все возможности, чтобы не покидать особняк. Татьяна считает, что Казьминой нужно покаяться и только тогда она встанет на путь выздоровления. Экс-жена футболиста, в свою очередь, винит в своих бедах бывшую свекровь.

"Алисе справедливо дали по носу": Мать Аршавина раскрыла правду о его изуродованной бывшей жене

"Алисе справедливо дали по носу": Мать Аршавина раскрыла правду о его изуродованной бывшей жене

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Аршавин назвал своей мечтой назначение на пост спортивного директора "Зенита"

12 апреля, 21:00

"Хожу через адскую боль": Изуродованную бывшую жену Аршавина выписали из больницы

12 апреля, 08:22

Прижигал руки и ноги утюгом: жителя Кузбасса обвиняют в истязании пасынка

сегодня в 11:14

Технического поражения не будет: КДК вынес решение по скандалу на матче "Локомотив" — "Спартак"

сегодня в 11:29

Google пообещал удалить весь противоправный контент в ближайшее время

сегодня в 11:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1