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"Погода изменилась, будет рост": Онищенко предрёк увеличение числа случаев коронавируса в России

Депутат попросил не называть изменение количества заразившихся инфекцией "волнами". Он напомнил, что "волны — у моряков, а у нас эпидпроцесс".

21 апреля 2021, 08:27

Геннадий Онищенко. Скриншот видео © LIFE

"Волны у моряков": Онищенко оценил вероятность роста заболеваемости коронавирусом в РФ. Видео © LIFE

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко в преддверии ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию поделился с Лайфом мнением по поводу вероятности новой волны коронавируса в России.

"Волн у нас нет, у нас есть эпидпроцесс. А волны — это у моряков. Сейчас погода изменилась, и будет небольшой рост, потому что простудные заболевания будут расти. Но это не критично", — сказал нам Онищенко.

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Ранее Лайф показал фото последних приготовлений к посланию Путина Федеральному собранию в "Манеже". Одно из главных политических событий года начнётся в полдень по Москве.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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