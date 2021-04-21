Путин: Российские учёные совершили прорыв в пандемию

Президент Владимир Путин заявил, что российские учёные совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Речь об этом зашла в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Уже около 60 стран зарегистрировали препарат. Кроме того, в России зарегистрировали ещё две вакцины — разработанные центром "Вектор" и центром имени Чумакова.