Путин: Российские учёные совершили прорыв в пандемию
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а затем выпустила ещё два препарата.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент Владимир Путин заявил, что российские учёные совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Речь об этом зашла в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.
"Сплотившись, мы смогли сработать на опережение. Создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты", — отметил глава государства.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Уже около 60 стран зарегистрировали препарат. Кроме того, в России зарегистрировали ещё две вакцины — разработанные центром "Вектор" и центром имени Чумакова.
Выбор редакции
Путин поручил кабмину разработать план газификации
Путин: Россия должна быть готова разработать тест-системы к любой новой инфекции за 4 дня
Путин: России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности
Ещё два клуба официально вышли из Суперлиги
Путин: Россия всегда сможет отстоять свою позицию перед странами, выбирающими высокомерный тон
Комментариев: 0