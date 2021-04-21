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Путин: Российские учёные совершили прорыв в пандемию

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а затем выпустила ещё два препарата.

21 апреля 2021, 09:15
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент Владимир Путин заявил, что российские учёные совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Речь об этом зашла в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

"Сплотившись, мы смогли сработать на опережение. Создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты", — отметил глава государства.

Путин: Российская вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса

Путин: Российская вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Уже около 60 стран зарегистрировали препарат. Кроме того, в России зарегистрировали ещё две вакцины — разработанные центром "Вектор" и центром имени Чумакова.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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