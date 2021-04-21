Путин назвал основные темы Послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обозначил основные темы Послания Федеральному собранию, с которым выступает сегодня. Это послание 27-е в новейшей истории России и 17-е для Путина.

"Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам — здравоохранения, социальной политики, экономики, и нужно будет несколько слов сказать о внешних делах. Начну с событий прошлого года, когда весь мир столкнулся с чрезвычайно опасной инфекцией", — указал глава государства.

Напомним, Владимир Путин ещё в марте сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию, работа велась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что послание президента будет направлено на внутреннюю повестку страны. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что выступление Путина будет интересным.



Учитывая меры санитарной безопасности, на послание Путина Федеральному собранию было аккредитовано около 450 российских и зарубежных журналистов — это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

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