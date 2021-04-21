Метеоролог предупредил о наступлении малого ледникового периода на Земле

Сегодня Земля находится на этапе начала ледникового периода и не ждёт глобального потепления. Об этом Ura.ru рассказал геофизик, метеоролог, климатолог, доктор физико-математических наук Российского государственного гидрометеорологического университета Сергей Смышляев.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский высказал мнение, что Земля вскоре может вернуться к климату, который наблюдался на планете 35 миллионов лет назад. По его словам, глобальное потепление идёт по худшему сценарию из-за выбросов парниковых газов.

"Есть много циклов — с периодами в миллионы или сотни тысяч лет. Все говорят о глобальном потеплении, а, если говорить о длительных циклах, мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период", — считает Смышляев.

В то же время кандидат физико-математических наук, ведущий специалист лаборатории физики климата и окружающей среды Константин Грибанов полагает, что на Земле не будет похолодания из-за парниковых газов, которые как раз способствуют глобальному потеплению.

"Согласно этим циклам, если бы нас, промышленно развитых, на Земле не было, то мы бы начали двигаться к глобальному похолоданию. Но люди подправили эту ситуацию тем, что усилили парниковый эффект, который не даст этому произойти. Поэтому происходит такое разногласие", — пояснил Грибанов.

А ранее учёные предсказали засуху и гибель урожаев в Европе. По их мнению, изменения климата в ближайшие десятилетия превратят регион в полупустыню, а в России наступят бесснежные зимы.

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