В Госдуме назвали социально опасной идею о прогрессивной шкале энерготарифов для россиян

Это завуалированная попытка увеличения тарифов с помощью лазейки в законодательстве, подчеркнули там. И подобные инициативы уже были, но всегда отвергались.

Идея ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения является социально опасной. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

"Это уже третья попытка за последние пять лет, её трижды отбивали, потому что она социально опасная. Это подорожание тарифов для населения, и в итоге это свернули", — отметил парламентарий.

По словам Ионина, предложенная инициатива является завуалированной попыткой увеличить тарифы в обход закона — с помощью лазейки, — чтобы энергетики могли получать сверхприбыль с населения.