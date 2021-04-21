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Опубликовано 21 апреля 2021, 11:58

В Госдуме назвали социально опасной идею о прогрессивной шкале энерготарифов для россиян

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Это завуалированная попытка увеличения тарифов с помощью лазейки в законодательстве, подчеркнули там. И подобные инициативы уже были, но всегда отвергались.

Идея ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения является социально опасной. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

"Это уже третья попытка за последние пять лет, её трижды отбивали, потому что она социально опасная. Это подорожание тарифов для населения, и в итоге это свернули", — отметил парламентарий.

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По словам Ионина, предложенная инициатива является завуалированной попыткой увеличить тарифы в обход закона — с помощью лазейки, — чтобы энергетики могли получать сверхприбыль с населения.

Напомним, с соответствующей инициативой выступил Союз потребителей России. Киловатты, потраченные сверх нормы, предлагается продавать дороже, что, по задумке авторов идеи, приведёт к более экономному потреблению гражданами электроэнергии. В Минэнерго ответили на идею, отметив, что такое предложение не рассматривается.

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Варвара Романова
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