Глава Крыма рассказал Лайфу о готовности полуострова принимать туристов летом 2021 года

Глава Крыма сообщил о готовности принимать туристов в нынешнем летнем сезоне. Видео © LIFE

Крым готов принимать туристов в нынешнем сезоне, вся инфраструктура для этого уже создана. Об этом Лайфу рассказал глава полуострова Сергей Аксёнов.

"Крым всегда готов, без вариантов. Инфраструктура готова, аэропорт Симферополя готовится принять более шести миллионов туристов, средства размещения все готовятся", — сказал Аксёнов Лайфу.

Он также отметил, что большая часть путёвок была продана до повышения цен. Сейчас же отели воспользовались ситуацией с закрытием Турции и увеличили стоимость проживания на остаточный сегмент.

На вопрос о том, будут ли на полуострове проблемы с водой, Аксёнов заявил, что "они все решаемы".

Ранее Лайф рассказывал, что маршрут Москва — Симферополь стал самым популярным направлением у россиян на приближающиеся майские праздники. При этом за два года цена на перелёт в один конец выросла на 4% — с 6378 до 6618 рублей.

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