Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей
Проводить ответственную финансовую политику и обеспечивать макроэкономическую стабильность должны кабмин и ЦБ.
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Сдерживание инфляции в РФ в установленных параметрах является чрезвычайно важной задачей, которая непременно будет решена. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил российский лидер Владимир Путин. Мероприятие проходит в столичном "Манеже".
"Правительство с Центробанком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику, обеспечение макроэкономической стабильности. Сдерживание инфляции в установленных параметрах — чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет, безусловно, решена", — отметил Владимир Путин.
Ранее эксперт рассказал, как можно заработать на инфляции. Андрей Русецкий при этом призвал реально оценивать собственные возможности.
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