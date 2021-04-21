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Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей

Проводить ответственную финансовую политику и обеспечивать макроэкономическую стабильность должны кабмин и ЦБ.

21 апреля 2021, 10:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сдерживание инфляции в РФ в установленных параметрах является чрезвычайно важной задачей, которая непременно будет решена. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил российский лидер Владимир Путин. Мероприятие проходит в столичном "Манеже".

"Правительство с Центробанком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику, обеспечение макроэкономической стабильности. Сдерживание инфляции в установленных параметрах — чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет, безусловно, решена", — отметил Владимир Путин.

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Ранее эксперт рассказал, как можно заработать на инфляции. Андрей Русецкий при этом призвал реально оценивать собственные возможности.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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