Путин назвал сдерживание инфляции чрезвычайно важной задачей

Сдерживание инфляции в РФ в установленных параметрах является чрезвычайно важной задачей, которая непременно будет решена. Об этом в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил российский лидер Владимир Путин. Мероприятие проходит в столичном "Манеже".

"Правительство с Центробанком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику, обеспечение макроэкономической стабильности. Сдерживание инфляции в установленных параметрах — чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет, безусловно, решена", — отметил Владимир Путин.

Ранее эксперт рассказал, как можно заработать на инфляции. Андрей Русецкий при этом призвал реально оценивать собственные возможности.

Авторы