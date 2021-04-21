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Путин рассказал, как губернаторы должны выстраивать работу соцучреждений

Глава государства подчеркнул, что такой подход должен стать нормой в работе всех уровней властей.

21 апреля 2021, 10:04

Президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы регионов должны выстраивать работу социальных учреждений, таких как школы, центры занятости, детские сады, исходя из повседневных потребностей семей. Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах, сам видел своими глазами, такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям", — добавил российский лидер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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