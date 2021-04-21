Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в сёлах

На обновление домов культуры и музеев в российских сёлах и малых исторических городах может быть выделено 24 миллиарда рублей. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит в столичном "Манеже".

"Предлагаю в ближайшие три года направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже ещё одно важное направление", — заявил глава государства.