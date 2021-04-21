Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в сёлах
Реновацию в таких учреждениях в регионах глава государства назвал чрезвычайно важным направлением. Средства на её проведение могут быть направлены в ближайшие три года.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На обновление домов культуры и музеев в российских сёлах и малых исторических городах может быть выделено 24 миллиарда рублей. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит в столичном "Манеже".
"Предлагаю в ближайшие три года направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже ещё одно важное направление", — заявил глава государства.
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