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Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в сёлах

Реновацию в таких учреждениях в регионах глава государства назвал чрезвычайно важным направлением. Средства на её проведение могут быть направлены в ближайшие три года.

21 апреля 2021, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На обновление домов культуры и музеев в российских сёлах и малых исторических городах может быть выделено 24 миллиарда рублей. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит в столичном "Манеже".

"Предлагаю в ближайшие три года направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже ещё одно важное направление", — заявил глава государства.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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