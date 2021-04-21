Путин: Около 60% абитуриентов в этом году смогут поступить на бюджетные места
Такого уровня доступа к бесплатному высшему образованию нет практически нигде в мире.
Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Большинство выпускников российских школ в этом году смогут поступить на бюджетные места в вузах. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны. Такого уровня доступа к бесплатному высшему образованию нет практически нигде в мире.
"Через месяц ученики 11-х классов будут сдавать экзамены. По их результатам большинство — порядка 60% — выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира", — сказал глава государства.
В ходе послания президент также поручил с 1 июля ввести выплаты на детей от восьми до 16 лет из неполных семей по 5650 рублей в месяц. Кроме того, всем семьям в России, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
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