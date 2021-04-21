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Путин: Около 60% абитуриентов в этом году смогут поступить на бюджетные места

Такого уровня доступа к бесплатному высшему образованию нет практически нигде в мире.

21 апреля 2021, 09:56
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Большинство выпускников российских школ в этом году смогут поступить на бюджетные места в вузах. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны. Такого уровня доступа к бесплатному высшему образованию нет практически нигде в мире.

Российские школьники в августе получат по 10 тысяч рублей

Российские школьники в августе получат по 10 тысяч рублей

"Через месяц ученики 11-х классов будут сдавать экзамены. По их результатам большинство — порядка 60% — выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира",  сказал глава государства.

Путин заявил об ударе пандемии по благосостоянию людей

Путин заявил об ударе пандемии по благосостоянию людей

В ходе послания президент также поручил с 1 июля ввести выплаты на детей от восьми до 16 лет из неполных семей по 5650 рублей в месяц. Кроме того, всем семьям в России, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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