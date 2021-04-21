Путин: Около 60% абитуриентов в этом году смогут поступить на бюджетные места

Большинство выпускников российских школ в этом году смогут поступить на бюджетные места в вузах. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны. Такого уровня доступа к бесплатному высшему образованию нет практически нигде в мире.

"Через месяц ученики 11-х классов будут сдавать экзамены. По их результатам большинство — порядка 60% — выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира", — сказал глава государства.