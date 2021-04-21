Путин заявил об ударе пандемии по благосостоянию людей
Последствия распространения инфекции стали вызовом для всех государств, среди граждан обострилось неравенство.
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Пандемия коронавирусной инфекции нанесла удар по благосостоянию людей, что стало вызовом для всех стран мира. В обществе обострилось социальное неравенство. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит сегодня в Москве, в "Манеже".
"Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей. Знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила проблемы социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира. Не только у нас это происходит — везде одно и то же", — сказал Путин.
В марте стало известно, что Фонд национального благосостояния в этом году решили не пополнять. Возобновить это получится только в 2022-м. Сейчас же источники пополнения исчерпаны, а нефтегазовые доходы могут переводиться туда в следующем году.
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