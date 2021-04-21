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Стратегический беспилотник США совершил полёт в закрытом пространстве у берегов Крыма

Он разведал территорию у морской границы полуострова, а также у берегов Краснодарского края.

21 апреля 2021, 09:25
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<p>БПЛА RQ-4B Global Hawk. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/RQ-4_Global_Hawk#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Global_Hawk_1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka</a></p>

БПЛА RQ-4B Global Hawk. Фото © Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил полёт в районе берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на передвижение воздушных судов.

Согласно имеющимся данным, беспилотник вылетел с авиабазы на итальянском острове Сицилия, выполнил разведывательный полёт вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров и пролетел вдоль берегов Краснодарского края.

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Напомним, с 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на осуществление полётов над частью Крыма и Чёрного моря, о чём предупредила в международном извещении для пилотов (NOTAM). В зону запрета полётов до 19 тысяч метров попала территория над южной частью полуострова от Севастополя до Феодосии, прилегающие к Южному берегу территориальные воды, а также часть международных вод Чёрного моря.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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