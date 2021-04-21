Стратегический беспилотник США совершил полёт в закрытом пространстве у берегов Крыма

Напомним, с 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на осуществление полётов над частью Крыма и Чёрного моря, о чём предупредила в международном извещении для пилотов (NOTAM). В зону запрета полётов до 19 тысяч метров попала территория над южной частью полуострова от Севастополя до Феодосии, прилегающие к Южному берегу территориальные воды, а также часть международных вод Чёрного моря.