Стратегический беспилотник США совершил полёт в закрытом пространстве у берегов Крыма
Он разведал территорию у морской границы полуострова, а также у берегов Краснодарского края.
БПЛА RQ-4B Global Hawk. Фото © Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил полёт в районе берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на передвижение воздушных судов.
Согласно имеющимся данным, беспилотник вылетел с авиабазы на итальянском острове Сицилия, выполнил разведывательный полёт вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров и пролетел вдоль берегов Краснодарского края.
Напомним, с 20 по 24 апреля Россия ввела временные ограничения на осуществление полётов над частью Крыма и Чёрного моря, о чём предупредила в международном извещении для пилотов (NOTAM). В зону запрета полётов до 19 тысяч метров попала территория над южной частью полуострова от Севастополя до Феодосии, прилегающие к Южному берегу территориальные воды, а также часть международных вод Чёрного моря.
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