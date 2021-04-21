Путин: Наша задача — добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет
Пока цифры относительно роста численности населения нерадостные, резюмировал глава государства в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию.
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Президент России Владимир Путин оценил демографическую ситуацию в стране. По его словам, стратегия властей заключается в выходе на устойчивый рост численности населения.
"Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет. Наша стратегия в том, чтобы выйти на устойчивый рост численности населения. Добиться того, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни составила 78 лет", — заявил российский лидер во время своего 17-го Послания Федеральному собранию.
Ранее Владимир Путин заявлял, что демографическую и социальную политику всегда нужно ставить во главу угла. По его словам, во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в народе, поэтому необходимо построить комфортную для жизни страну.
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