Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря

Детский отдых нужно сделать максимально доступным, считает российский лидер.

21 апреля 2021, 09:20
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские летние лагеря. Речь об этом зашла в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

"Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь", — предложил президент.

Ранее сообщалось, что по поручению Путина программа возврата 20% затрат на туристические поездки по России может быть продлена до конца 2021 года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Life

Путин — о попытке убийства Лукашенко: Даже такие вопиющие действия не находят осуждения у Запада

сегодня в 10:20
Life

Путин: В российских вузах откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест

сегодня в 10:19

Путин: России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности

сегодня в 10:12
Life

Путин сравнил попытки "цеплять" Россию с новым видом спорта

сегодня в 10:20

Преподаватели техникумов и колледжей получат надбавку к зарплате в пять тысяч рублей

сегодня в 10:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1