Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря
Детский отдых нужно сделать максимально доступным, считает российский лидер.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские летние лагеря. Речь об этом зашла в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.
"Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь", — предложил президент.
Ранее сообщалось, что по поручению Путина программа возврата 20% затрат на туристические поездки по России может быть продлена до конца 2021 года.
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