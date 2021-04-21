Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря

Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские летние лагеря. Речь об этом зашла в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

"Детский отдых нужно сделать максимально доступным, в этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь", — предложил президент.

Ранее сообщалось, что по поручению Путина программа возврата 20% затрат на туристические поездки по России может быть продлена до конца 2021 года.

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