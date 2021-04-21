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Путин попросил Минздрав расширить программу диспансеризации с 1 июля

Тема охраны здоровья и благополучия граждан стала одной из основных в ходе Послания Федеральному собранию страны.

21 апреля 2021, 09:18

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Президент России Владимир Путин попросил Минздрав расширить программу диспансеризации и запустить её в полном объёме с 1 июля 2021 года. Речь об этом зашла в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря

Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря

"Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов", — распорядился президент.

Отдельный акцент в сегодняшнем послании был сделан на детском отдыхе. Его нужно сделать максимально доступным, считает российский лидер. В частности, Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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