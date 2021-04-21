Путин: В России на первый план вышли семья, дружба и сплочённость

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию заявил, что в стране на первый план вышли семейные и дружеские взаимоотношения, взаимовыручка и сплочённость. Мероприятие проходит в столице в "Манеже", это 17-е послание главы государства.

"Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка и сплочённость. Эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать", — сказал Путин, после чего в зале раздались аплодисменты.

По его словам, на протяжении всей истории народ России побеждал и преодолевал испытания благодаря своему единству.

Прогноз о том, что и Послание Президента РФ — 2021 будет по большей части посвящено семье и детям, ранее сделала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. По её словам, социальная тема — сегодня определяющая для России.

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