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Путин: В России на первый план вышли семья, дружба и сплочённость

Российский лидер пообещал, что государство всегда будет защищать эти ценности. После его слов в "Манеже" раздались аплодисменты.

21 апреля 2021, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию заявил, что в стране на первый план вышли семейные и дружеские взаимоотношения, взаимовыручка и сплочённость. Мероприятие проходит в столице в "Манеже", это 17-е послание главы государства.

"Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка и сплочённость. Эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать", — сказал Путин, после чего в зале раздались аплодисменты.

По его словам, на протяжении всей истории народ России побеждал и преодолевал испытания благодаря своему единству.

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Прогноз о том, что и Послание Президента РФ — 2021 будет по большей части посвящено семье и детям, ранее сделала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. По её словам, социальная тема — сегодня определяющая для России.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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