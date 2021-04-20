Индексация пенсий, повышение пособий и зарплат: на сколько увеличились выплаты после послания президента

В прошлогоднем Послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил большое внимание социально-экономической сфере. В том числе вопросу повышения пенсий, пособий и зарплат. Многие из инициатив, которые были выдвинуты 15 января прошлого года, получили своё развитие в нынешнем. В частности, за ними последовал целый ряд индексаций социальных выплат, который произошёл 1 апреля. Напоминаем, какие новые меры поддержки появились и как их получить.

Повышение пособий

Большую роль в прошлогоднем послании президента занимала тема поддержки семей. Тогда Владимир Путин сообщил, что при поддержке федерального бюджета уже начались выплаты на третьего и последующих детей для малоимущих семей до трёх лет. Глава государства предложил начать ежемесячные выплаты для детей в возрасте от трёх до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Эта мера поддержки предусмотрена для семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Президент пояснил, что в каждом субъекте Федерации доходы могут разниться. Выплаты на первом этапе составят 5,5 тыс. рублей. Затем они могут быть увеличены до 11 тыс. Планировалось с 2021 года учитывать уровень жизни в семье и повышать сумму пособия до уровня прожиточного минимума. Этот план был выполнен.

С 1 апреля 2021 года правила получения выплаты стали ещё более гибкими. Теперь учитывается не только доход, но и имущественная обеспеченность семей. Если родители по каким-то причинам не работают, то при назначении пособия принимают во внимание широкий спектр жизненных ситуаций.

Размер выплат с этого месяца для ряда семей увеличился. Раньше они в любом случае составляли 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Теперь помощь может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребёнка по региону. Кстати, сумму будут пересчитывать ежегодно, исходя из изменения размера прожиточного минимума на детей.

Стандартная доплата будет составлять 50%. Если после получения пособия среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум, то его увеличат до 75%. Если не хватит и этого, то семья получит 100% прожиточного минимума на ребёнка.

Повышение суммы материнского капитала

В прошлом году Владимир Путин сообщил о продлении программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года. Причём выдавать его должны уже при рождении первого ребёнка.

Размер выплаты для семей с двумя детьми президент призвал увеличить до 616 617 рублей. В перспективе сумма материнского капитала будет ежегодно индексироваться.

Порядок получения и суммы материнского капитала значительно изменились. Семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлён второй ребёнок, размер материнского капитала составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего или последующего ребёнка, рождённого или усыновлённого, начиная с 1 января 2020 года, если ранее у семьи право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло. Например, если первые два ребёнка родились до введения материнского капитала, то есть до 1 января 2007 года.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется беззаявительно в электронном виде. Информация о получении документа направляется в личный кабинет владельца. Распорядиться средствами маткапитала родители также могут в беззаявительном порядке. Сведения о рождении ребёнка автоматически поступят в ПФР из ЗАГС.

В этом году продолжился курс на более гибкое распоряжение материнским капиталом. В послании президент призывал банки активнее включаться в реализацию программы льготной ипотеки молодым семьям.

Весной этого года стало проще компенсировать затраты на строительство жилого дома из средств материнского капитала для семей с детьми. Соответствующее постановление правительства было принято в конце февраля. Сократился перечень сведений, которые нужно предоставлять в ПФР.

С 11 апреля 2021 года правительство изменило правила использования материнского капитала. Они касаются тех владельцев сертификатов, которые ранее направляли его на формирование своей накопительной пенсии. Если человек передумал, то теперь ему будет проще перенаправить средства на другие цели. Например, на оплату образования ребёнка или покупку жилья.

Повышение финансирования образования и новые доплаты учителям

Отдельно обсуждались проблемы сферы образования. В частности, президент предложил обеспечить всех учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Для этого нужно направить на создание в школах необходимой инфраструктуры средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. В тех регионах, где есть техническая готовность, горячее питание должно было быть введено уже с 1 сентября 2020 года. В остальных — с 1 сентября 2023 года. Сейчас этот проект уже реализован в большинстве школ.

Президент также сказал, что считает необходимым ввести специальную доплату за классное руководство с 1 сентября 2020 года. Она должна быть не менее 5 тыс. рублей. Эти деньги будут перечисляться за счёт средств федерального бюджета. Все действующие региональные выплаты за классное руководство также сохранили.

Предлагалось также увеличивать количество бюджетных мест в вузах. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в те территории, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. Тогда у студентов появится возможность учиться рядом с домом.

Индексация пенсий и повышение зарплат

В прошлом году Владимир Путин много внимания уделил вопросам борьбы с бедностью. Например, затрагивал темы индексации пенсий и повышения зарплат.

Президент предложил закрепить в конституции страны регулярную индексацию пенсий, а также предложил также ввести норму, по которой МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Глава государства обратил внимание, что это указано в законе, но не отражено в конституции.

В 2020 году меры поддержки пенсионеров и трудоспособного населения оказались больше запланированных. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса.

В этом году всерьёз начал обсуждаться вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Она приостановилась в 2016 году. С тех пор вопрос возобновления перерасчёта пенсий с 1 января для работающих пенсионеров поднимался не раз. При этом реальные предпосылки для индексации выплат появились только сейчас.

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