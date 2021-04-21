Путин: Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна

Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна — без беготни по инстанциям. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны. По мнению российского лидера, большинство государственных услуг через три года должны предоставляться в дистанционном формате.

"Уже в следующем — 2022 году — мы должны внедрить принципы социального казначейства, это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю — то есть на постоянной основе", — призвал российский лидер.