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Путин предложил до конца года сохранить программу туристического кешбэка

Такую инициативу глава государства выдвинул, чтобы как можно больше граждан смогли укрепить своё здоровье в санаториях и на курортах.

21 апреля 2021, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка, в рамках которой возвращается 20% затрат на поездки по РФ. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Чтобы как можно больше смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", — отметил Путин.

Путин поручил расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников

Путин поручил расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников

Напомним, первый этап программы был реализован в прошлом году. Возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.


18 марта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, возобновилась. Возвратить можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.


Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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