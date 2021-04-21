Путин предложил до конца года сохранить программу туристического кешбэка

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка, в рамках которой возвращается 20% затрат на поездки по РФ. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Чтобы как можно больше смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", — отметил Путин.

18 марта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, возобновилась. Возвратить можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.



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