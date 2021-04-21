Путин предложил до конца года сохранить программу туристического кешбэка
Такую инициативу глава государства выдвинул, чтобы как можно больше граждан смогли укрепить своё здоровье в санаториях и на курортах.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка, в рамках которой возвращается 20% затрат на поездки по РФ. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".
"Чтобы как можно больше смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", — отметил Путин.
Напомним, первый этап программы был реализован в прошлом году. Возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
18 марта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, возобновилась. Возвратить можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.
Лента новостей
Выбор редакции
Путин поручил кабмину разработать план газификации
Путин: Ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта"
Путин: России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности
Ещё два клуба официально вышли из Суперлиги
Путин: Россия всегда сможет отстоять свою позицию перед странами, выбирающими высокомерный тон
Комментариев: 0