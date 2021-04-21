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Путин поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей

Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка, считает глава государства.

21 апреля 2021, 09:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля ввести выплаты на детей от восьми до 16 лет из неполных семей по 5650 рублей в месяц. Об этом он заявил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

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"Извините, что говорю о таких бытовых вещах, но это то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей", распорядился президент.

Кроме того, всем семьям в России, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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