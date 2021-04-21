Путин поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей
Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка, считает глава государства.
Фото © Shutterstock
Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля ввести выплаты на детей от восьми до 16 лет из неполных семей по 5650 рублей в месяц. Об этом он заявил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.
"Извините, что говорю о таких бытовых вещах, но это то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей", — распорядился президент.
Кроме того, всем семьям в России, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Выбор редакции
Путин поручил кабмину разработать план газификации
Преподаватели техникумов и колледжей получат надбавку к зарплате в пять тысяч рублей
Путин: Ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта"
Ещё два клуба официально вышли из Суперлиги
Путин: Россия всегда сможет отстоять свою позицию перед странами, выбирающими высокомерный тон
Комментариев: 0