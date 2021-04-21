Путин предложил ввести выплаты для беременных по 6350 рублей в месяц

"Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату", — предложил российский лидер.