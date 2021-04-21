Путин предложил ввести выплаты для беременных по 6350 рублей в месяц
Очень важно, чтобы будущие мамы получали поддержку со стороны государства и общества, считает президент.
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Президент России Владимир Путин предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц. Такую меру поддержки он озвучил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.
"Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату", — предложил российский лидер.
Ранее Путин также поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей.
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