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Путин предложил ввести выплаты для беременных по 6350 рублей в месяц

Очень важно, чтобы будущие мамы получали поддержку со стороны государства и общества, считает президент.

21 апреля 2021, 09:34

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц. Такую меру поддержки он озвучил в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

"Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности, находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату", — предложил российский лидер.

Ранее Путин также поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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