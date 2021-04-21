Российские школьники в августе получат по 10 тысяч рублей
Новые меры поддержки семей с детьми в ходе Послания Федеральному собранию анонсировал Владимир Путин.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Всем семьям в России, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Об этом в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию заявил российский лидер Владимир Путин.
"Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены и мы дальше пойдём, но этого ещё не произошло и в этой связи предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по десять тысяч рублей на всех школьников", — отметил глава государства.
Он поручил распространить эту меру на будущих первоклашек — тех, кто в этом году только пойдёт учиться. Выплаты планируется провести в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.
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А ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи. До подписания указа выплата составляла 50% от детского прожиточного минимума в регионе. Теперь же выплата будет увеличена до 75% или даже 100%, если среднедушевой доход семьи всё равно останется ниже прожиточного минимума.
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