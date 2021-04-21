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Категорий: 18

Путин: Получение алиментов не должно унижать родителей с ребёнком

Глава государства отметил, что все вопросы необходимо решать преимущественно удалённо и в интересах пострадавшей стороны.

21 апреля 2021, 09:34
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Система выплаты алиментов не должна унижать родителей с ребёнком, заявил президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

"Это проблема в нашей стране. Эта процедура не должна унижать человека, все вопросы здесь нужно решать преимущественно удалённо и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов", отметил российский лидер.

Путин поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей

Путин поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей

А ранее президент России Владимир Путин поручил продумать дополнительные меры поддержки родителей-одиночек, в том числе в случае, если второй родитель отказывается платить алименты. Дополнительная помощь должна будет оказываться также в случае, если второй родитель вовсе отсутствует.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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