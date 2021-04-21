Путин: Получение алиментов не должно унижать родителей с ребёнком

"Это проблема в нашей стране. Эта процедура не должна унижать человека, все вопросы здесь нужно решать преимущественно удалённо и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов", — отметил российский лидер.