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"Классная встряска функционерам": Баста в беседе с Лайфом оценил распавшуюся Суперлигу

Известный рэпер уверен, что и "победившие" в этой битве ФИФА и УЕФА остаются таким же злом, каким они называли новый турнир.

21 апреля 2021, 09:36

Фото © LIFE

Видео © LIFE

"Мне кажется, что это классная встряска вообще всем футбольным функционерам. Вдруг ФИФА заговорила о человеческом отношении к болельщикам. Это классно. Я, когда это слышу, очень удивлён. Это люди, которые зарабатывали на футболе и выжимали из него всё что можно. Суперлига стала для них объектом зла. На самом деле ФИФА — это такая же структура, со своей коррупцией и интересами, которая отстаивает интересы не болельщиков, а исключительно свои, коммерческие. Это битва гигантов", заявил Баста.

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Он также уверен, что в футболе наметилась дискриминация болельщиков и правил проведения матчей. В частности, фанаты не могут в полной мере показать себя и свой голос, а само движение регулярно подавляется. Сегодня, по мнению артиста, фанат стал для крупных организаций преступником, однако именно это убивает футбол.

"Я за то, чтобы футбол не забывал о том, благодаря кому он существует — это болельщики. Мне не хватает того старого футбола и старых секторов, которые были раньше. Я считаю, что пиротехника должна быть на секторе, что должен быть футбольный хулиганизм, околофутбол. В нём ничего плохого нет, потому что это неотъемлемая часть и элемент футбола, потому что активные участники превращают матч в праздник", — добавил Баста.

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Говоря о ФИФА и УЕФА, рэпер выступил с жёсткой критикой европейской ассоциации. По его мнению, организация просто боялась потерять "коров", которые приносят ей большое количество денег.

"Естественно, они сейчас говорят: "Мы потеряли тот самый футбол". Да вы потеряли его давно, когда вы распродаёте клубы, недоплачиваете какие-то дивиденды. Могли бы поддержать клубы в сложной ситуации. Сейчас начинается рэкет: если ты там, то ты там, если нет — тебе конец. Достаточно экстремистская деятельность, люди бьются за свои бабки. Футбол не имеет к этому никакого отношения, все хотят просто поиметь "лавешки". И прикрываются благими намерениями, что мы заботимся о фанатах", — подытожил Баста.

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Напомним, проект европейской Суперлиги был поддержан 12 командами в ночь на понедельник. Однако спустя два дня было объявлено о приостановке турнира. Произошло это на фоне массового недовольства болельщиков, игроков и тренеров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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