Путин поручил принять меры для борьбы с преждевременной смертностью
Задача властей — к 2030 году добиться средней продолжительности жизни в России в 78 лет. Сбережение народа является высшим национальным приоритетом.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию назвал основные причины смертности в стране. По словам главы государства, это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Именно на них нужно обратить первоочередное внимание.
"Одна из мишеней, по которым бьёт коронавирус, — это сосуды и сердце, а это и так одна из основных причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических просмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности", — сказал Владимир Путин.
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