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Путин поручил принять меры для борьбы с преждевременной смертностью

Задача властей — к 2030 году добиться средней продолжительности жизни в России в 78 лет. Сбережение народа является высшим национальным приоритетом.

21 апреля 2021, 09:50

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию назвал основные причины смертности в стране. По словам главы государства, это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Именно на них нужно обратить первоочередное внимание.

"Одна из мишеней, по которым бьёт коронавирус, — это сосуды и сердце, а это и так одна из основных причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических просмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности", — сказал Владимир Путин.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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