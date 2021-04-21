Путин поручил принять меры для борьбы с преждевременной смертностью

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию назвал основные причины смертности в стране. По словам главы государства, это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Именно на них нужно обратить первоочередное внимание.

"Одна из мишеней, по которым бьёт коронавирус, — это сосуды и сердце, а это и так одна из основных причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических просмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности", — сказал Владимир Путин.