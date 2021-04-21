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Путин: Наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер

Глава государства призвал ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда.

21 апреля 2021, 09:50

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что подходы государства в области охраны окружающий среды носят абсолютно принципиальный характер, а чем грозит иной путь показали экологические катастрофы в Норильске, Усолье-Сибирском и других регионах России. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии безусловно не подлежат", — заявил глава государства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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