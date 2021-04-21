Путин: Наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер
Глава государства призвал ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что подходы государства в области охраны окружающий среды носят абсолютно принципиальный характер, а чем грозит иной путь показали экологические катастрофы в Норильске, Усолье-Сибирском и других регионах России. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".
"Наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии безусловно не подлежат", — заявил глава государства.
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