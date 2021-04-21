Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России

Чехия предложила Североатлантическому альянсу выступить с совместным заявлением по ситуации в отношениях с Россией. Об этом сообщает МИД республики.

"Чешская Республика поблагодарила союзников за проявленную солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО", — говорится на сайте дипломатического ведомства.

Кроме того, Прага попросила организовать новое заседание сторон в конце недели. Предыдущее состоялось 20 апреля, на нём Чехия проинформировала союзников из НАТО о высылке 18 российских дипломатов и о кризисе в отношениях с Москвой.

А ранее во вторник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

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