Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России
Стороны планируют провести новое заседание уже через несколько дней после предыдущего.
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Чехия предложила Североатлантическому альянсу выступить с совместным заявлением по ситуации в отношениях с Россией. Об этом сообщает МИД республики.
"Чешская Республика поблагодарила союзников за проявленную солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО", — говорится на сайте дипломатического ведомства.
Кроме того, Прага попросила организовать новое заседание сторон в конце недели. Предыдущее состоялось 20 апреля, на нём Чехия проинформировала союзников из НАТО о высылке 18 российских дипломатов и о кризисе в отношениях с Москвой.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
А ранее во вторник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.
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