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Категорий: 18

Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России

Стороны планируют провести новое заседание уже через несколько дней после предыдущего.

21 апреля 2021, 09:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чехия предложила Североатлантическому альянсу выступить с совместным заявлением по ситуации в отношениях с Россией. Об этом сообщает МИД республики.

"Чешская Республика поблагодарила союзников за проявленную солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО", — говорится на сайте дипломатического ведомства.

Кроме того, Прага попросила организовать новое заседание сторон в конце недели. Предыдущее состоялось 20 апреля, на нём Чехия проинформировала союзников из НАТО о высылке 18 российских дипломатов и о кризисе в отношениях с Москвой.

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Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

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А ранее во вторник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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