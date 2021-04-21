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Путин заявил, что больничные по уходу за ребёнком должны выплачиваться в полном объёме

Глава государства отметил, что сегодня оплата зависит от трудового стажа, что несколько несправедливо по отношению к молодым женщинам.

21 апреля 2021, 09:41

Президент России Владимир Путин заявил, что больничные по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно должны выплачиваться родителям в размере 100% от заработка. Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка", — отметил российский лидер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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