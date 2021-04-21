Путин заявил, что больничные по уходу за ребёнком должны выплачиваться в полном объёме

Президент России Владимир Путин заявил, что больничные по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно должны выплачиваться родителям в размере 100% от заработка. Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100% от заработка", — отметил российский лидер.