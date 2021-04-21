Апелляционный военный суд оставил в силе приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Апелляционный военный суд отклонил жалобы на строгость приговора солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибло восемь его сослуживцев, а двое пострадали. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

21 января суд приговорил срочника к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 миллиона рублей. Тогда на приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну из которых направил адвокат потерпевших, а ещё две — защитники самого солдата.