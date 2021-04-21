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Апелляционный военный суд оставил в силе приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Ранее солдата, убившего восемь человек и ранившего двоих, приговорили к 24,5 года колонии строгого режима.

21 апреля 2021, 09:53
<p>Рамиль Шамсутдинов. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев</p>

Рамиль Шамсутдинов. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Апелляционный военный суд отклонил жалобы на строгость приговора солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибло восемь его сослуживцев, а двое пострадали. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

21 января суд приговорил срочника к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 миллиона рублей. Тогда на приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну из которых направил адвокат потерпевших, а ещё две — защитники самого солдата.

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Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убил восемь человек и ранил двоих. Сам срочник признал вину. Присяжные также признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. 21 января суд вынес ему приговор. В то же время родственники убитых военных хотели добиться для Шамсутдинова пожизненного заключения.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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