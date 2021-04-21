Путин заявил, что правительство РФ должно рыночными механизмами регулировать ситуацию с ценами
Глава государства призвал не пугать население заявлениями об установлении директивов на стоимость товаров.
Правительство России должно с помощью рыночных механизмов регулировать ситуацию с ценами в стране, а не директивами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".
"Задача правительства сформировать именно долговременные условия, которые с помощью, хочу это подчеркнуть, именно с помощью рыночных механизмов, а они есть, гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. Никто не говорит, что мы директивы на цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", — заявил Путин.
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