Путин: Россия должна быть готова разработать тест-системы к любой новой инфекции за 4 дня

В случае появления инфекции, аналогичной коронавирусу, российские учёные должны быть готовы в течение четырёх дней разработать свои тест-системы и в кратчайшие сроки создавать вакцины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"В случае появления инфекции такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырёх дней, именно четырёх дней, разработать собственные тест-системы", — сказал президент.

Кроме того, по его словам, необходимо в самое короткое время создавать отечественные вакцины и приступать к их массовому производству.

Отметим, что в самом начале оглашения послания Владимир Путин заявил, что российские учёные совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в период пандемии.

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