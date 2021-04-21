"Быстро, качественно, на совесть": Путин поблагодарил врачей за мужество и труд во время пандемии

В Центральном выставочном зале "Манеж" президент России Владимир Путин начал своё обращение с Посланием к Федеральному собранию. Особое внимание глава государства решил уделить медицинским работникам, которые трудились во время пандемии коронавируса.

"Хочу всех сердечно поблагодарить за труд во время пандемии. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение. Создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты. Все работали быстро, качественно, на совесть. Хорошо помню, как приехал в больницу в Коммунарке. Надо было почувствовать, с какой опасностью мы столкнулись", — сказал глава государства.

Напомним, в марте 2020 года, в разгар пандемии, Владимир Путин лично принял решение посетить больницу в Коммунарке и поехал в медучреждение без подготовки. Глава государства облачился в специальный костюм и пообщался с пациентом, проходившим лечение от пневмонии.

А сегодня президент России Владимир Путин оглашает ежегодное Послание Федеральному собранию страны. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. Площадкой для церемонии в этом году выбран центральный выставочный зал "Манеж". Путин огласит там послание уже в третий раз, а в целом нынешнее послание станет для российского лидера уже семнадцатым.

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