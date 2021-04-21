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Путин заявил, что Россия должна обеспечить расширенную ответственность за утилизацию отходов и упаковки

Глава государства отметил, что в этом вопросе нужно действовать жёстко, а контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности.

21 апреля 2021, 10:12

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ уже в 2021 году должен быть запущен механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию отходов и упаковок. Об этом он сообщил во время послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки", — сказал глава государства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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