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Путин заявил, что России нужны новые подходы к развитию энергетики

В частности, это касается сферы атомной генерации, производства водорода, а также создания новых накопителей энергии.

21 апреля 2021, 11:36
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На сегодняшний день России нужны новые подходы в области развития энергетики. В первую очередь речь идёт об атомной генерации, производстве водорода, а также создании новых накопителей энергии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, таких перспективных направлений, как водородная энергетика и накопители энергии", — сказал глава государства.

Также президент отметил, что необходимо ответственно отнестись к вопросу изменения климата. По его словам, к нему следует адаптировать промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, а также инфраструктуру. Кроме того, в РФ нужно создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и добиться снижения их объёмов. Путин подчеркнул, что в этой области требуется жёсткий контроль и мониторинг.

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Напомним, российские атомные электростанции в 2020 году побили абсолютный рекорд за всю историю существования российской атомной энергетики: они выработали 215,74 миллиарда кВт*ч.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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