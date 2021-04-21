Голикова рассказала, хватит ли денег на предложенные Путиным выплаты — видео
По её словам, выплаты будут осуществляться без задержек, а сроки были обозначены в самом послании. В большинстве случаев речь шла о 1 июля.
Вице-премьер Татьяна Голикова заверила журналистов Лайфа, что у России хватит денег для реализации социального блока послания президента Владимира Путина Федеральному собранию страны.
Голикова рассказала, хватит ли денег для реализации социального блока послания президента.
Видео © LIFE
"Денег хватит. Правительство справится, и задержек не будет", — сообщила она.
Отметим, что социальный блок оказался одним из самых объёмных в прозвучавшем Послании Федеральному собранию. По словам Владимира Путина, государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Так, по его поручению вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем 5650 рублей в месяц). Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц. А семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в преддверии нового учебного года выплатят по 10 000 рублей.
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