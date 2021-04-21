"Это одним рубильником не сделаешь": Путин заявил, что на Белоруссию готовилась массированная кибератака

На Белоруссию фактически готовилась массированная кибератака, заявил президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии. Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе? Это просто так, одним рубильником не сделаешь", — сказал глава государства.

Путин отметил, что западные страны не просто так отказываются от многочисленных предложений России наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. По словам президента, руководители этих государств делают вид, что ничего не происходит, и даже не обсуждают этот вопрос.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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