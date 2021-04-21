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Путин: Доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году

Речь идёт о стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракетах и атомных подводных ракетоносцах.

21 апреля 2021, 10:46

Доля современного вооружения и военной техники в ядерной триаде России составит более 88% в этом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию страны.

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"К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%", — проанонсировал он, отметив, что совершенствование и качественное укрепление Вооружённых сил России идёт постоянно.

Особое внимание, по словам Путина, предстоит уделить развитию военного образования — как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах.

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Напомним, что в ходе послания Путин проинформировал, что первый полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" полк поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Также увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащённых высокоточным гиперзвуковым оружием, а в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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