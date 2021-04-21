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Путин: Организаторы провокаций против России пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели

Глава государства напомнил, что содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны.

21 апреля 2021, 10:39
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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Организаторы любых провокаций против России пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию страны.

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"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели", — подчеркнул российский лидер.

В своём послании президент также заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны.

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Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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