Путин рассказал, когда укомплектованный ракетами "Сармат" полк поступит в войска

Первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащённых высокоточным гиперзвуковым оружием "Кинжал" и ракетами "Калибр". На боевое дежурство в ближайшее время будут поставлены гиперзвуковые ракеты "Циркон", — добавил российский лидер.

Путин также отметил, что продолжается работа над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Буревестник" и "Посейдон".

Ракетный комплекс РС-28 "Сармат" должен заменить самую тяжёлую в мире стратегическую ракету Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана"). Конструирование "Сармата" началось в 2011 году. Ракета сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Её дальность полёта — 18 тысяч километров, длина — 35,5 метра, стартовая масса — 208,1 тонны, масса топлива — 178 тонн, масса полезной нагрузки — свыше 10 тонн.

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