Ещё два клуба официально вышли из Суперлиги

Мадридский "Атлетико" и миланский "Интер" официально вышли из числа участников европейской футбольной Суперлиги. Соответствующие заявления появились на сайтах команд.

"Члены совета директоров "Атлетико" встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам — основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте. Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов, которые делают "рохибланкос" (красно-белой. — Прим. Лайфа) семьёй", — говорится в сообщении мадридского клуба.

В заявлении "Интера" — о стремлении клуба развивать футбол и взаимодействовать для этого со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не терялся интерес болельщиков. Чёрно-синие и дальше готовы сотрудничать со всеми для будущего футбола.

Напомним, проект европейской Суперлиги был поддержан двенадцатью командами в ночь на понедельник. Однако спустя два дня было объявлено о приостановке турнира. Произошло это на фоне массового недовольства болельщиков, игроков и тренеров.

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