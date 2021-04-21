Путин поручил кабмину разработать план газификации
Президент лично проследит за исполнением поставленной задачи. Граждане не должны платить за подключение к газовым сетям, указал Путин.
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Владимир Путин поручил правительству и властям регионов разработать план газификации. Видео © LIFE
Правительство России и власти регионов страны должны разработать план газификации. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному собранию.
"За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны. Как я уже говорил, правительству нужно отработать все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями, структурами, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев здесь никаких не было. А то вот я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, какие-нибудь там закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Абсолютно недопустимо, я это сам проверю", — заявил глава государства.
В январе глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал год, когда планируется закончить газификацию всей России. К 2025 году она будет доведена до уровня 90% от технически возможной.
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