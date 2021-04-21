Путин поручил кабмину разработать план газификации

"За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны. Как я уже говорил, правительству нужно отработать все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями, структурами, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев здесь никаких не было. А то вот я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, какие-нибудь там закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Абсолютно недопустимо, я это сам проверю", — заявил глава государства.