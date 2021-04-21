Путин рассчитывает на проведение "пятёрки" СБ ООН, как только позволят условия

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что личная встреча глав государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности (СБ) ООН, состоится, как только это позволят эпидемиологические условия. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Надеюсь, что инициатива о личной встрече глав государств — постоянных членов СБ ООН, которую мы выдвинули в прошлом году, будет реализована. И она состоится, как только позволят эпидемиологические условия", — сказал Путин.

Напомним, в 2020 году, во время V Всемирного форума памяти холокоста, президент России Владимир Путин выступил с инициативой о встрече глав пяти государств — постоянных членов Совбеза ООН. Первым предложение принял французский лидер Эмманюэль Макрон, затем это сделали в Китае, а саму инициативу поддержали в Организации Объединённых Наций. Позже идею саммита одобрил Дональд Трамп, который был в то время президентом США. Однако из-за пандемии эта встреча пока не состоялась.