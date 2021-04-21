Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Доллар и евро подешевели на фоне послания Путина Федеральному собранию

Рубль укрепился после заявлений российского лидера по вопросам международных отношений.

21 апреля 2021, 10:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг в моменте 76,465 рубля. А евро подешевел на 0,65% — и в моменте его стоимость установилась на уровне 91,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отметим, что укрепление рубля происходит на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а именно — заявлений по вопросам международных отношений.

Путин: Россия всегда сможет отстоять свою позицию перед странами, выбирающими высокомерный тон

Путин: Россия всегда сможет отстоять свою позицию перед странами, выбирающими высокомерный тон

Ранее Путин заявил, что ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта". Российский лидер предупредил, что мы в каждом конкретном случае будем сами определять красную черту в отношениях с другими государствами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Валютный вопрос: что будет с курсом рубля, если Донбасс присоединится к России и произойдёт интеграция с Белоруссией

19 апреля, 19:15

В Центробанке анонсировали тестирование цифрового рубля в 2022 году

8 апреля, 09:21

Орешкин — о предложенных Путиным соцвыплатах: Ресурсы всегда найдутся

сегодня в 11:36

"Именно этого ждали граждане нашей страны": Матвиенко высоко оценила социальную направленность послания Путина

сегодня в 11:45

Вместо живота сдутый шарик: Александр Морозов шокировал тем, как обвисла его кожа после похудения

сегодня в 11:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1