Доллар и евро подешевели на фоне послания Путина Федеральному собранию

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг в моменте 76,465 рубля. А евро подешевел на 0,65% — и в моменте его стоимость установилась на уровне 91,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отметим, что укрепление рубля происходит на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а именно — заявлений по вопросам международных отношений.

Ранее Путин заявил, что ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта". Российский лидер предупредил, что мы в каждом конкретном случае будем сами определять красную черту в отношениях с другими государствами.

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