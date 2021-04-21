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"Можете сжечь меня заживо": Пожизненно отстранённый судья Вилков рассказал о травле арбитров

Он также пообещал разобрать все эпизоды последнего матча после того, как встретится с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.

21 апреля 2021, 10:56
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Российский арбитр Михаил Вилков, который был пожизненно отстранён от судейства, рассказал о травле своих коллег по цеху (и его в том числе).

"Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля!" — заявил Вилков в беседе с "Чемпионатом".

Арбитр Вилков пожизненно отстранён от судейства

Арбитр Вилков пожизненно отстранён от судейства

Он также рассказал, что в честь одного из арбитров даже назвали мусорку, а судей регулярно оскорбляют в социальных сетях. Вилков отметил, что судья — это такой же, как и другие, участник матча, который может ошибаться.

"Буду очень рад, если моё отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня. Давайте запишем дату матча "Локомотив" — "Ростов" как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь: никакой предвзятости не было — судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле", — отметил Вилков.

Клубы РПЛ публично поддержали главу судейского комитета РФС за пожизненное отстранение Вилкова

Клубы РПЛ публично поддержали главу судейского комитета РФС за пожизненное отстранение Вилкова

Он также пообещал рассмотреть и объяснить все свои решения во время матча в Черкизове (игра "Локомотив" — "Ростов", после которой Вилков и был отстранён. — Прим. Лайфа), а также рассказать о профессии судьи, отношениях с коллегами и разговоре с Хачатурянцом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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