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В Москве нашли мёртвым актёра из сериала "Глухарь" Алексея Артамонова

Правоохранители обнаружили его в кресле без признаков жизни, причины смерти 62-летнего артиста пока не установлены.

21 апреля 2021, 11:07
<p>Алексей Артамонов. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/11313/foto/770340/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Алексей Артамонов. Фото © Kino-teatr.ru

В московской квартире нашли тело актёра Алексея Артамонова, который несколько дней не выходил на связь с родственниками. Об этом сообщает МК.

Поисками занимался его крестник, актёр Николай Сирин, который обратился в полицию. Правоохранители приехали к квартире Артамонова на проспекте Вернадского и после вскрытия двери нашли хозяина в кресле без признаков жизни. Причины смерти 62-летнего артиста на данный момент не установлены.

В Москве нашли тело актёра из "Глухаря", больше месяца пролежавшее в квартире

В Москве нашли тело актёра из "Глухаря", больше месяца пролежавшее в квартире

Алексей Артамонов до 1995 года служил в Центральном академическом театре Советской армии. Он известен по ролям в сериалах "Глухарь", "Тест на беременность", "Час Волкова", "Группа счастья" и других.

Ранее Лайф сообщал о смерти актёра Дмитрия Гусева, игравшего в "Глухаре", "Перевале Дятлова" и многих других фильмах. Он скончался в Москве в своей машине.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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