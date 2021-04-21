В Москве нашли мёртвым актёра из сериала "Глухарь" Алексея Артамонова
Правоохранители обнаружили его в кресле без признаков жизни, причины смерти 62-летнего артиста пока не установлены.
Алексей Артамонов. Фото © Kino-teatr.ru
В московской квартире нашли тело актёра Алексея Артамонова, который несколько дней не выходил на связь с родственниками. Об этом сообщает МК.
Поисками занимался его крестник, актёр Николай Сирин, который обратился в полицию. Правоохранители приехали к квартире Артамонова на проспекте Вернадского и после вскрытия двери нашли хозяина в кресле без признаков жизни. Причины смерти 62-летнего артиста на данный момент не установлены.
Алексей Артамонов до 1995 года служил в Центральном академическом театре Советской армии. Он известен по ролям в сериалах "Глухарь", "Тест на беременность", "Час Волкова", "Группа счастья" и других.
Ранее Лайф сообщал о смерти актёра Дмитрия Гусева, игравшего в "Глухаре", "Перевале Дятлова" и многих других фильмах. Он скончался в Москве в своей машине.
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