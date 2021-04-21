Скоростную магистраль между Москвой и Казанью продлят до Екатеринбурга. Видео © LIFE

Скоростная трасса М-12, соединяющая Москву и Казань, будет продлена до Екатеринбурга. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию. Сейчас же автомагистраль находится на этапе строительства.

"Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной магистрали Москва – Казань. И, более того, продлить её до Екатеринбурга, завершив этот проект за три года", — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что в 2024 году с учётом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги безопасное скоростное движение будет обеспечено через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

Глава государства заметил, что средства на сооружение опорных магистралей выделят из Фонда национального благосостояния. Кроме того, опорная инфраструктура должна не просто дать возможность для скоростного движения, а ещё и обеспечить развитие всех территорий, по которым она проходит, добавил президент. Он указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.

Ранее эксперт рассказал, что трамвайную сеть в Москве ждёт активное развитие по примеру метрополитена. Этому поможет решение объединить метро и трамвай в одну рельсовую систему.

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