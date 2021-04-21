Зюганов — о послании Путина Федеральному собранию: Высказанное особое внимание здоровью, образованию, науке обнадёживает

На развитие сфер нужны большие финансовые ресурсы. А за этим следует подготовка всего промышленно-производственного персонала и поддержка среднего и малого бизнеса, отметил лидер КПРФ.

Зюганов — о послании Путина Федеральному собранию: Особое внимание здоровью, образованию, науке обнадёживает. Видео © LIFE

Глава КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что особое внимание, которое президент России Владимир Путин уделил развитию здравоохранения, образования и науки во время Послания Федеральному собранию, обнадёживает. Об этом он заявил журналистам после мероприятия.

"Особое внимание здоровью, образованию, науке, которое высказано в послании, обнадёживает. Хотя под это требуются большие финансовые ресурсы, а за этим следует и подготовка всего промышленно-производственного персонала и поддержка среднего и малого бизнеса", — сказал Зюганов репортёрам.