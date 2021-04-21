Зюганов — о послании Путина Федеральному собранию: Высказанное особое внимание здоровью, образованию, науке обнадёживает
На развитие сфер нужны большие финансовые ресурсы. А за этим следует подготовка всего промышленно-производственного персонала и поддержка среднего и малого бизнеса, отметил лидер КПРФ.
Зюганов — о послании Путина Федеральному собранию: Особое внимание здоровью, образованию, науке обнадёживает. Видео © LIFE
Глава КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что особое внимание, которое президент России Владимир Путин уделил развитию здравоохранения, образования и науки во время Послания Федеральному собранию, обнадёживает. Об этом он заявил журналистам после мероприятия.
"Особое внимание здоровью, образованию, науке, которое высказано в послании, обнадёживает. Хотя под это требуются большие финансовые ресурсы, а за этим следует и подготовка всего промышленно-производственного персонала и поддержка среднего и малого бизнеса", — сказал Зюганов репортёрам.
Он также отметил, что остался доволен тем фактом, что особое внимание было уделено поддержке детей. Зюганов указал и на важные темы, которые были озвучены российским лидером, — экономический курс и социально-политическую обстановку. Когда существуют большие угрозы, необходимо сплотить сообщество и мобилизовать все ресурсы, подчеркнул лидер КПРФ.
Напомним, сегодня Путин огласил Послание Федеральному собранию. Одним из самых объёмных оказался социальный блок. Так, например, к 1 июля государство должно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Так, по его поручению вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем 5650 рублей в месяц). Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц. А семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в преддверии нового учебного года выплатят по 10 000 рублей.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко