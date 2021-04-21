Зюганов — о послании Путина Федеральному собранию: Высказанное особое внимание здоровью, образованию, науке обнадёживает

Зюганов — о послании Путина Федеральному собранию: Особое внимание здоровью, образованию, науке обнадёживает. Видео © LIFE

Глава КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что особое внимание, которое президент России Владимир Путин уделил развитию здравоохранения, образования и науки во время Послания Федеральному собранию, обнадёживает. Об этом он заявил журналистам после мероприятия.

"Особое внимание здоровью, образованию, науке, которое высказано в послании, обнадёживает. Хотя под это требуются большие финансовые ресурсы, а за этим следует и подготовка всего промышленно-производственного персонала и поддержка среднего и малого бизнеса", — сказал Зюганов репортёрам.

Он также отметил, что остался доволен тем фактом, что особое внимание было уделено поддержке детей. Зюганов указал и на важные темы, которые были озвучены российским лидером, — экономический курс и социально-политическую обстановку. Когда существуют большие угрозы, необходимо сплотить сообщество и мобилизовать все ресурсы, подчеркнул лидер КПРФ.

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