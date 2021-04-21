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Из-за карантина КНДР покинули последние сотрудники гуманитарных организаций

В стране опустели продовольственные склады и существуют проблемы с поставками топлива.

21 апреля 2021, 10:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В связи с карантином Северную Корею покинули последние сотрудники гуманитарных организаций, в том числе Всемирной продовольственной программы. Об этом рассказал директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

По его словам, власти страны закрыли границы в связи с пандемией коронавируса, из-за чего с августа прошлого года в КНДР не поступило ни одного контейнера с помощью.

"Международные организации лишились возможности ротировать свой персонал, заблокированными оказались поставки гуманитарной помощи из-за рубежа: с августа 2020 года в Северную Корею не поступило ни одного контейнера", — цитирует Ильичёва РИА "Новости".

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В связи с опустением складов и перебоями в снабжении топливом последние командированные сотрудники гумагентств покинули КНДР ещё в марте, оставив на местах лишь нанятый персонал из местных. При этом Ильичёв заметил, что перспектив для отмены тотальных ограничений в стране сейчас нет.

Положение Северной Кореи усугубляется разрушительными действиями природы в виде засухи, наводнений и нашествия вредителей, а также санкциями, введёнными СБ ООН с целью купирования угроз безопасности, на которые "накладываются "драконовские" односторонние рестрикции", добавил дипломат.

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Ранее Лайф рассказывал, что российским дипломатам и членам их семей пришлось более суток возвращаться из Северной Кореи, в том числе и на дрезине, которую они сами толкали больше километра. По словам одного из дипломатов, никаких сложностей у них не было.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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