Путин призвал обеспечить рост зарплат россиян

Создание условий для увеличения доходов населения является важнейшей задачей Правительства РФ и Банка России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения уровня доходов граждан. Вновь подчеркну: это важнейшая задача правительства и Центрального банка", — отметил глава государства.

При этом ранее Росстат заявил, что реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в феврале 2021 года на 2% в годовом выражении и на 1,7% по сравнению с январём.

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