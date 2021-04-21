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Путин призвал обеспечить рост зарплат россиян

Глава государства отметил, что это важнейшая задача правительства и ЦБ.

21 апреля 2021, 10:18

Фото © LIFE

Создание условий для увеличения доходов населения является важнейшей задачей Правительства РФ и Банка России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения уровня доходов граждан. Вновь подчеркну: это важнейшая задача правительства и Центрального банка", — отметил глава государства.

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При этом ранее Росстат заявил, что реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в феврале 2021 года на 2% в годовом выражении и на 1,7% по сравнению с январём.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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